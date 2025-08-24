Chi torna al lavoro e chi no, il weekend del controesodo

Bari – C’è chi rientra al lavoro e chi prova ad allungare le vacanze di qualche giorno: è il weekend del controesodo sulle strade del Sud. Ai caselli di Bari e Foggia, picchi di 3400 auto in transito orario. Ecco gli umori di chi torna. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonio Bucci See author's posts Continue Reading Previous “Puzzi come la merda”: insulti e sputi a un bimbo italo-africano potrebbe interessarti anche “Puzzi come la merda”: insulti e sputi a un bimbo italo-africano 24 Agosto 2025 Dante Sebastio Locorotondo: tutti a caccia di Giorgia Meloni 23 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Cassano, rissa in centro: sei arresti 23 Agosto 2025 Antonella Fazio Bari, Piano festival al via 23 Agosto 2025 Antonio Bucci Sanità, Giuliano: “Ricorso a medici cubani è soluzione tampone” 23 Agosto 2025 Redazione Donna muore dopo puntura calabrone, cuore trapiantato d’urgenza a Bari 23 Agosto 2025 Dante Sebastio
