24 Agosto 2025

Chi torna al lavoro e chi no, il weekend del controesodo

Antonio Bucci 24 Agosto 2025
Bari – C’è chi rientra al lavoro e chi prova ad allungare le vacanze di qualche giorno: è il weekend del controesodo sulle strade del Sud. Ai caselli di Bari e Foggia, picchi di 3400 auto in transito orario. Ecco gli umori di chi torna.

