Chi era Pietro Vinci, lo sfortunato sub morto a Torre Canne

FASANO – Non c’è stato nulla da fare per Pietro Vinci, il 59enne di Fasano scomparso in mare, a Torre Canne, questa mattina: i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita del sub adagiato sul fondale.
