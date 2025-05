Chi è il nuovo Papa, Robert Francis Prevost

ROMA: Alle 18:07 dell’8 maggio 2025, la fumata bianca ha annunciato l’elezione del 267° pontefice della Chiesa cattolica: il cardinale Robert Francis Prevost ha scelto il nome di Leone XIV. Si tratta del primo papa nato negli Stati Uniti, segnando un momento storico per la Chiesa.

Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Prevost è membro dell’Ordine di Sant’Agostino. Ha trascorso molti anni come missionario in Perù, dove è stato vescovo di Chiclayo dal 2015 al 2023. Nel 2023, Papa Francesco lo ha nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi, incarico che lo ha reso una figura chiave nella selezione dei nuovi vescovi e lo ha portato all’attenzione come potenziale successore al soglio pontificio.

L’elezione è avvenuta al quarto scrutinio del secondo giorno di conclave, con la partecipazione di 133 cardinali elettori. La scelta di Prevost riflette un equilibrio tra tradizione e rinnovamento, in linea con l’eredità pastorale di Papa Francesco. Il nuovo pontefice porta con sé un’esperienza interculturale, avendo servito sia in Nord che in Sud America, e una reputazione di moderazione e apertura.

Con l’adozione del nome Leone XIV, Prevost richiama la figura di Leone XIII, noto per il suo impegno sociale e per l’enciclica Rerum Novarum.

Questo potrebbe indicare una continuazione dell’attenzione della Chiesa verso le questioni sociali e la giustizia

