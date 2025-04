Chevanton contro la Lega Serie A: “Vergognoso giocare Atalanta-Lecce”

Ernesto Javier Chevanton ha espresso il proprio dissenso nei confronti della decisione della Lega Serie A di rinviare la partita tra Lecce e Atalanta a domenica 27 aprile, dopo la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’ex attaccante giallorosso ha criticato duramente la scelta.

“Mi dispiace tanto e ritengo vergognoso che la partita si debba giocare domenica – ha scritto Chevanton -. Si possono dare spiegazioni, tutto quello che volete, che non ci sono giorni, che il calendario è stretto, ma non si deve giocare. Anzi, dovrebbe essere rimandata pure a Natale, ma questa partita non si deve giocare nemmeno domenica”.

L’ex bomber uruguaiano ha poi sottolineato la necessità di maggiore sensibilità nei confronti della società e, soprattutto, della squadra e della famiglia di Fiorita: “Porca miseria, un po’ di umanità verso la società, ma soprattutto verso i compagni, la sua famiglia. Come si fa a giocare già con il dolore della perdita di un compagno? E come si fa a giocare quando sai che ancora il tuo compagno, il fratello, non riposa in pace e non gli hai dato un ultimo saluto?”.

Con queste parole, Chevanton ha voluto dare voce al dolore e allo smarrimento che ancora attraversano l’ambiente leccese, chiedendo un gesto di rispetto più profondo in un momento così delicato.

