Cherry Exhibition: il viaggio riparte in Puglia

L’oro rosso di Puglia protagonista di una nuova avventura del viaggio nell’innovazione in agricoltura targato Fruit Communication. Sarà infatti la Cherry Exhibition ad aprire la ricca stagione 2023 degli incontri tecnici, aperti a tutti e completamente gratuiti, volti a scoprire le aziende più innovative del territorio, al fine di condividere e approfondire i temi cardine legati alla coltura in questione.

Dopo il successo dello scorso anno con l’uva da tavola, il kiwi e l’avocado, le exhibition sono dunque pronte a tornare e lo fanno, per la prima volta, alla scoperta dell’oro rosso di Puglia.

Organizzata da Fruit Communication e Doctor Farmer, la Cherry Exhibition si terrà venerdì 19 maggio alle ore 15.00, in agro di Sammichele di Bari (BA) presso l’azienda agricola Vivai Fortunato.

Al centro della giornata tecnica, quattro focus principali:

– innovazione varietale​

– tecniche colturali​

– dispositivi di protezione​

-cracking

In particolare, nel corso della giornata tecnica, prenderanno la parola diversi esperti. L’agronomo Maurizio Simone porrà l’accento sul cracking del ciliegio, analizzando le nuove acquisizioni in merito a fisiologia, agronomia e mezzi tecnici. Con Lorenzo La Ghezza di Agrimeca e Luca Fortunato, titolare dell’azienda ospite, ci si soffermerà, invece, sull’importanza dell’innovazione varietale per il rilancio del ciliegio dolce. Infine, con l’agronomo Luigi Catalano di Agrimeca si approfondiranno le nuove forme di allevamento nel ciliegio dolce.

A intervallare i contributi degli esperti, le relazioni a cura dei referenti aziendali, partner dell’evento. Nell’ordine, parleranno:

■ Maria Rosaria Stile di K-Adriatica , “L’importanza della nutrizione nella prevenzione del cracking”;

■ Andreas Storti di Abomin , “Nutrizione naturale – indipendenza dei prodotti chimici”;

■ Giovanni Manca di Massò , “Soluzioni biostimolanti per una cerasicoltura di qualità”;

■ Roberto Iaboni di L. Gobbi , “Nutrizione e prevenzione dello spacco su ciliegio”.

Accanto all’approfondimento, però, non mancherà la convivialità. Sarà infatti un gustoso buffet offerto dagli organizzatori a chiudere la Cherry Exhibition, la prima tappa del viaggio nell’innovazione in agricoltura 2023 targato Fruit Communication che, nato dalla volontà di favorire lo scambio di conoscenze e il confronto tra tutti i membri della filiera, punta così a offrire un supporto a chi ogni giorno è chiamato ad affrontare sfide sempre nuove. Insomma, un’occasione da non perdere e un viaggio all’insegna dell’agricoltura tutto da vivere.

