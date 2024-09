Chef morto in moto, chiesto il rinvio a giudizio per due dirigenti

Svolta nel processo sulla morte di Raffaele Casale, lo chef morto a Trani nel 2017 in sella alla sua moto. È stato chiesto il rinvio a giudizio per l’allora dirigente dell’Area urbanistica del Comune e per l’ex amministratore unico di Amiu. Nei loro confronti si ipotizza il concorso colposo in quell’incidente.

