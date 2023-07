Checco Zalone derubato a Padova, ‘Si sono presi pure le mutande’

Checco Zalone è stato derubato a Padova. A raccontarlo è stato lo stesso comico durante il suo show “Amore + Iva”, che da novembre sta portando in giro per l’Italia. “Volevo ringraziare per l’accoglienza – ha detto Checco agli spettatori di Piazzola sul Brenta (Padova) -. Per farmi sentire a casa, a Padova mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”. Inizialmente, il pubblico ha pensato si trattasse di uno dei suoi tanti sketch, invece era tutto vero. Durante il suo soggiorno a Padova, l’auto del comico pugliese è stata presa di mira ed è stato portato via tutto, anche le valigie. Dopo la scoperta, Zalone si è recato in caserma per denunciare il furto.