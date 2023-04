Champions: Milan resiste all’assalto del Napoli e vola in semifinale

Il Milan resiste all’assalto del Napoli, pareggia 1-1 al Maradona, elimina il Napoli nel ritorno dei quarti di Champions League qualificandosi per le semifinali dopo 16 anni.

Come nel match di San Siro, gli azzurri partono forte, ma al 22’ il Milan ha la possibilità di passare in vantaggio: Mario Rui stende Leao in area, calcio di rigore. Sul dischetto va Giroud che si fa respingere il tiro da Meret. Qualche minuto dopo il portiere del Napoli neutralizza con i piedi una conclusione ravvicinata del francese.

Al 43′ cala il gelo sul Maradona in festa: la progressione di Leao è micidiale, il portoghese si fa 70 metri palla al piede, salta gli avversari come birilli e serve a centro area Giroud che a porta vuota non sbaglia siglando quello che poi risulterà il gol decisivo.

Nella ripresa il Napoli continua a spingere, senza mai rendersi veramente pericoloso. A 10 minuti dal 90’, però, Tomori intercetta in area con il braccio un rasoterra di Di Lorenzo: Marciniak indica subito il dischetto, ma Kvaratskhelia si fa ipnotizzare da Maignan.

Al 93’ Osimhen segna il pareggio, ma è troppo tardi per tentare una rimonta. Passa il Milan e se anche l’Inter supererà il Benfica e si qualificherà, sarà derby di Champions dopo 18 anni.

NAPOLI-MILAN 1-1 (andata 0-1)

RETI: 43’ Giroud (M), 90’+3’ Osimhen (N)

NAPOLI 433: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (74’ Ostigard), Juan Jesus, Mario Rui (34’ Olivera); Ndombele (63’ Elmas), Lobotka, Zielinski (74’ Raspadori); Politano (34’ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. Panchina: Idasiak, Gollini, Bereszynski, Gaetano. All. Spalletti.

MILAN 4231: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (59’ Messias), Bennacer, Leao (84’ Saelemaekers); Giroud (68’ Origi). Panchina: Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Thiaw, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli.

Arbitro: Marciniak (Polonia).

Ammoniti: Theo Hernandez, Maignan (M); Di Lorenzo (N).

Note: al 22′ Meret (N) para il rigore a Giroud (M). Al 37′ st Maignan (M) para il rigore a Kvaratskhelia.

