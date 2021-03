CHAMPIONS LEAGUE: TOFAS BURSA-HAPPY CASA BRINDISI 72-91

Colpaccio esterno dell’Happy Casa Brindisi che vince con pieno merito in Turchia col Tofas Bursa (72-91) e raggiunge in testa gli israeliani dell’Hapoel Holon, che ieri hanno battuto di misura (76-77) in trasferta l’altra formazione turca del girone di Champions League, il Pinar Karsiyaka. Grande prestazione della squadra di coach Frank Vitucci che ha chiuso la terza con un vantaggio di 19 punti (53-72) e ha raggiunto il massimo vantaggio a 90 secondi dal termine (68-90). Cinque giocatori in doppia cifra con James Bell in evidenza (16 punti), ma questa vittoria, pesantissima in chiave qualificazione, è ancora una volta merito della forza del gruppo, che aspetta il rientro di Harrison.

Foto di Vincenzo Tasco