CHAMPIONS LEAGUE: PINAR KARSIYAKA-HAPPY CASA BRINDISI 107-88

Biancoazzurri sconfitti nel match-spareggio con i turchi del Pinar nell’atto conclusivo della Top-16 di Champions League: sul parquet di Karsiyaka finisce 107-88 con i crescenti vantaggi dei padroni di casa che nella quarta frazione hanno però subito il generoso recupero dell’Happy Casa sino al -6 (85-79). Nelle ultime battute nuovo allungo turco per il -19 conclusivo: una vittoria che vale l’accesso alla Final Eight. Tanti rimpianti per Brindisi, specie per l’esito della rocambolesca doppia sfida con l’Hapoel Holon, ma anche la consapevolezza di essere stata una della protagoniste della competizione europea. E adesso fari puntati sul campionato e in particolare sulla sfida-primato di domenica prossima con l’Olimpia Milano.

Foto BASKET CHAMPIONS LEAGUE