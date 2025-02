Champions League, notte amara per le italiane: Milan e Atalanta eliminate

Serata da dimenticare per il calcio italiano in Champions League: dopo l’1-1 casalingo con il Feyenoord, il Milan saluta la competizione, incapace di ribaltare l’1-0 dell’andata. A San Siro i rossoneri partono forte con il gol di Gimenez dopo un minuto, ma l’espulsione di Theo Hernandez al 51’ spezza l’entusiasmo. Il Feyenoord, in superiorità numerica, trova il pari con Carranza al 73’ e strappa il pass per gli ottavi, dove affronterà una tra Inter e Arsenal. MILAN-FEYENOORD 1-1: HIGHLIGHTS

Non va meglio all’Atalanta, che al Gewiss Stadium cade 1-3 contro il Bruges. La Dea subisce tre reti nel primo tempo e, nonostante le tante occasioni – compreso un rigore fallito da Lookman – non riesce a rientrare in partita. Il Bruges si conferma squadra solida e cinica, conquistando meritatamente il passaggio del turno. Ora i belgi sfideranno una tra Lille e Aston Villa. Per l’Atalanta resta solo il rimpianto di una qualificazione sfumata. ATALANTA-BRUGES 1-3: HIGHLIGHTS

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author