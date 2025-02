Champions League, Juventus: 2-1 al PSV nell’andata playoff (highlights)

La Juventus compie un passo importante verso gli ottavi di finale di Champions League, battendo 2-1 il PSV Eindhoven nell’andata dei playoff all’Allianz Stadium. Tra otto giorni, in Olanda, ai bianconeri basterà non perdere per conquistare la qualificazione.

Il match si sblocca al 34’, quando McKennie insacca con un destro sotto la traversa dopo un’azione insistita di Gatti. Gli olandesi reagiscono e trovano il pari al 54’ con l’ex interista Perisic, che infila l’angolino con un preciso sinistro. A decidere la sfida è Mbangula all’82’: il giovane bianconero è il più rapido a ribadire in rete dopo una respinta incerta di Benitez su un cross di Conceiçao, facendo esplodere lo Stadium.

Ora la Juventus potrà giocarsi il ritorno con il vantaggio di due risultati su tre.

JUVENTUS-PSV 2-1: HIGHLIGHTS

