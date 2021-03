CHAMPIONS LEAGUE: HAPOEL HOLON-HAPPY CASA BRINDISI 81-79

Happy Casa Brindisi battuta ad Holon dopo un over time e una partita durissima e ricca di colpi di scena, contrassegnata da una direzione arbitrale discutibile. Il match con l’Hapoel (già vittorioso nel Pala Pentassuglia) valeva la leadership nel girone. I biancoazzurri hanno chiuso avanti di cinque (25-30) la prima parte del match e poi hanno subito il sorpasso degli israeliani, che hanno chiuso con tre di vantaggio il terzo periodo (52-49). A fil di sirena Bostic (brutta serata per lui) sbaglia la tripla del successo e si va al supplementare. Finisce 81-79: canestro decisivo di De Zeeuw quasi a tempo scaduto e poi, con tre decimi a disposizione, la rimessa di Zanelli offre a Willis la possibilità dell’alley-oop della parita ma non va a segno. L’Hapoel conquista con un turno di anticipo la Final Eight della BCL, mentre l’Happy Casa si giocherà tutto martedì 6 aprile a Karsiyaka dove potrebbe qualificarsi vincendo o difendendo il +4 della partita dell’andata col Pinar. Ma intanto, al ritorno in Italia, i biancoazzurri dovranno concentrarsi sulla gara di Desio con l’Acqua San Bernardo Cantù in programma sabato 3 alle ore 17.