Champions League, ecco il calendario delle italiane

Ecco il calendario della Champions League delle squadre italiane.
ATALANTA
- 1ª giornata – Mercoledì 17 settembre: PSG – Atalanta (21.00)
- 2ª giornata – Martedì 30 settembre: Atalanta – Club Brugge (18.45)
- 3ª giornata – Mercoledì 22 ottobre: Atalanta – Slavia Praga (21.00)
- 4ª giornata – Mercoledì 5 novembre: Marsiglia – Atalanta (21.00)
- 5ª giornata – Mercoledì 26 novembre: Eintracht Francoforte – Atalanta (21.00)
- 6ª giornata – Martedì 9 dicembre: Atalanta – Chelsea (21.00)
- 7ª giornata – Mercoledì 21 gennaio: Atalanta – Athletic Bilbao (21.00)
- 8ª giornata – Mercoledì 28 gennaio: Atalanta – Union Saint-Gilloise (21.00)
INTER
- 1ª giornata – Mercoledì 17 settembre: Ajax – Inter (21.00)
- 2ª giornata – Martedì 30 settembre: Inter – Slavia Praga (21.00)
- 3ª giornata – Martedì 21 ottobre: Union Saint-Gilloise – Inter (21.00)
- 4ª giornata – Mercoledì 5 novembre: Inter – Kairat Almaty (21.00)
- 5ª giornata – Mercoledì 26 novembre: Atletico Madrid – Inter (21.00)
- 6ª giornata – Martedì 9 dicembre: Inter – Liverpool (21.00)
- 7ª giornata – Martedì 20 gennaio: Inter – Arsenal (21.00)
- 8ª giornata – Mercoledì 28 gennaio: Borussia Dortmund – Inter (21.00)
JUVENTUS
- 1ª giornata – Martedì 16 settembre: Juventus – Borussia Dortmund (21.00)
- 2ª giornata – Mercoledì 1 ottobre: Villarreal – Juventus (21.00)
- 3ª giornata – Mercoledì 22 ottobre: Real Madrid – Juventus (21.00)
- 4ª giornata – Martedì 4 novembre: Juventus – Sporting Lisbona (21.00)
- 5ª giornata – Martedì 25 novembre: Bodo/Glimt – Juventus (21.00)
- 6ª giornata – Mercoledì 10 dicembre: Juventus – Pafos (21.00)
- 7ª giornata – Mercoledì 21 gennaio: Juventus – Benfica (21.00)
- 8ª giornata – Mercoledì 28 gennaio: Monaco – Juventus (21.00)
NAPOLI
- 1ª giornata – Giovedì 18 settembre: Manchester City – Napoli (21.00)
- 2ª giornata – Mercoledì 1 ottobre: Napoli – Sporting Lisbona (21.00)
- 3ª giornata – Martedì 21 ottobre: PSV Eindhoven – Napoli (21.00)
- 4ª giornata – Martedì 4 novembre: Napoli – Eintracht Francoforte (18.45)
- 5ª giornata – Martedì 25 novembre: Napoli – Qarabag (21.00)
- 6ª giornata – Mercoledì 10 dicembre: Benfica – Napoli (21.00)
- 7ª giornata – Martedì 20 gennaio: Copenhagen – Napoli (21.00)
- 8ª giornata – Mercoledì 28 gennaio: Napoli – Chelsea (21.00)
