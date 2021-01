Champions League | Darussafaka – Happy Casa Brindisi 83-87

Dopo il -1 dell’intervallo (40-39) e una complicata rimonta nella seconda parte del match, l’Happy Casa Brindisi espugna anche Darussafaka e conquista con anticipo la qualificazione per la Top-16 di Champions League. Bene il rientrante Udom, ma ancora una volta è stato Harrison a decidere le sorti del match con 24 punti complessivi e soprattutto la bomba del vantaggio (72-75). Poi la bagarre degli ultimi tre minuti e la vittoria biancoazzurra (83-87) per un’altra esaltante pagina della storia del basket brindisino. Domenica prossima comincia il girone di ritorno della serie A e la NBB dovrà vedersela in casa con la rinata Umana Reyer Venezia.