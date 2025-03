Cgil Puglia: “Riformare la legge elettorale regionale”

Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia, ha sollecitato un intervento per adeguare definitivamente la legge elettorale regionale ai principi nazionali sulla parità di genere. “La Puglia è indietro rispetto ad altre regioni e questo rappresenta un vulnus democratico che va colmato al più presto”, ha dichiarato in una nota.

Bucci ha ricordato che nel 2020 lo Stato era dovuto intervenire per garantire il rispetto delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, ma ritiene necessario un aggiornamento definitivo del sistema. “Serve una convergenza di tutte le forze politiche per assicurare una rappresentanza realmente paritaria, in grado di rispondere ai bisogni di tutte e tutti i pugliesi”, ha aggiunto.

