Cgil Puglia: 500mila lavoratori sotto la soglia dei mille euro

”Salari da fame e precariato, rischio povertà e forte disparità di genere”

In Puglia circa 500mila lavoratori, pari al 56,8% del totale, percepiscono un salario netto mensile pari o inferiore a mille euro. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Cgil Puglia in occasione di un incontro a Bari al quale hanno preso parte, tra gli altri, la segretaria generale Gigia Bucci, Nicolò Giangrande, responsabile dell’Ufficio Economia nazionale del sindacato, e Michele Capriati, economista dell’Università di Bari.

Dal report emerge un quadro critico del mercato del lavoro regionale, segnato da un’elevata incidenza di lavoro povero e precario. Nel 2023, quasi una persona su tre con un contratto precario risultava in tale condizione da oltre cinque anni. La Puglia si colloca così al secondo posto in Italia, dopo la Basilicata, per numero di lavoratori a termine da lungo periodo.

Anche la stabilità occupazionale risulta debole: nel 2024, un lavoratore pugliese su dieci ha accumulato meno di due mesi di impiego, collocando la regione al sesto posto nazionale per bassa intensità lavorativa.

Preoccupanti anche i dati sulla povertà: quasi un terzo dei residenti vive in famiglie con redditi inferiori alla soglia di rischio povertà, conferendo alla Puglia la quarta posizione nazionale. Ancora più critica la situazione relativa alla deprivazione materiale e sociale, che colloca la regione al secondo posto dopo la Calabria: oltre il 10% della popolazione presenta almeno sette indicatori di disagio.

Il lavoro part-time involontario riguarda un lavoratore su dieci, quota che sale al 17,2% considerando soltanto le donne. Sul fronte dell’adeguatezza professionale, un quarto dei lavoratori svolge un impiego per il quale sarebbe richiesto un titolo di studio inferiore.

Pesano anche le difficoltà economiche quotidiane: un pugliese su dieci dichiara di arrivare a fine mese con grandi difficoltà, mentre il 20% della popolazione non lavora né cerca un’occupazione; tra le donne la quota sale al 28%.

Il tasso di occupazione complessivo si attesta al 55,3%, con una forte disparità di genere: 70,3% per gli uomini e 40,5% per le donne.

Infine, continua l’emorragia di laureati: nel 2023, il saldo migratorio tra iscritti e cancellati per trasferimento nella fascia 25-39 anni ha registrato un valore negativo del 33,2%.

