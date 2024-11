CGIL Lecce, flash mob contro la violenza sulle donne

Lecce – Si è tenuto nel centro storico del capoluogo salentino con partenza da piazza Mazzini il flash mob organizzato da CGIL Lecce per dire no alla violenza sulle donne ancora troppo presente nelle cronache quotidiane. Una violenza subita dalle donne che non si esplicita solo dal punto di vista fisico, spesso in maniera tragica, ma anche dal punto di vista lavorativo e quindi economico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author