Cgil, “Cinque SI per un Paese più democratico”

Appuntamento nelle urne l’8 e il 9 giugno. Da adesso in avanti la campagna referendaria entra nel vivo anche in provincia di Lecce dove si è costituito il comitato interprovinciale a sostegno dei cinque SI. Il tentativo è quello di abrogare anzitutto la norma del job act sulle tutele crescenti che impedisce il rientro sul posto di lavoro del dipendente licenziato ingiustamente. Si anche per abrogare la disciplina sui licenziamenti nelle piccole imprese, parte della normativa sul ricorso ai contratti a tempo determinato, sulla mancata responsabilità dell’impresa appaltante in caso di infortunio e sui requisiti per la cittadinanza

