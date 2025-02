Cessione Taranto a Zerbo, Aps Taras: ‘Per ora nessuna comunicazione ufficiale’

“L’Aps Taras 706 a.C. prende atto delle dichiarazioni rilasciate da Massimo Giove in merito alla possibile cessione del Taranto FC, ancora una volta diffuse pubblicamente prima di qualsiasi comunicazione ai soci. Ricordiamo che il passaggio di proprietà delle quote di maggioranza del club non potrà essere formalizzato senza la rinuncia al diritto di prelazione da parte di tutti i soci. Restiamo, pertanto, in attesa di ricevere una nuova comunicazione ufficiale con l’indicazione del prezzo di vendita e del nuovo acquirente”. Così il trust in una nota a proposito dell‘imminente cessione del club a Rinaldo Zerbo, come annunciato da Massimo Giove in una intervista ad Antenna Sud.

