FOGGGIA – La cessione del club ha violato delle disposizioni federali e così il Foggia è stato penalizzato di 4 punti in classifica, da scontarsi nell’attuale stagione, l’attuale presidente Canonico inibito per 6 mesi e l’ex presidentessa Pintus per 4. Così ha deciso il tribunale federale nazionale, con dispositivo numero 49 della riunione dell’11 novembre