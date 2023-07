Cesenatico: Tarantino rischia di annegare, salvato da bagnino

Un 67enne di Taranto, ma residente a Monza, è stato salvato dal pronto intervento di un bagnino nelle acque di Zadina di Cesenatico, in Emilia Romagna. Nel pomeriggio di sabato 8 luglio, l’uomo era in mare quando, improvvisamente, si è trovato in difficoltà perché la corrente lo aveva spinto per 70/80 metri non riuscendo più a raggiungere la riva. Il bagnino, Pasquale D’Antonio, si è buttato in acqua e con tutte le sue forze è riuscito a raggiungere il 67enne salvandolo nonostante nuotasse contro corrente.

