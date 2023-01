LECCE – Valorizzare la qualità dell’olio extravergine d’olia pugliese e salentino, servendosi anche del contributo della ricerca, questa la finalità di “Certo”, un progetto finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, inerente all’applicazione di nuovi metodi di analisi e certificazione a supporto dell’olivicoltura per la difesa dell’origine territoriale dell’olio extravergine che vede come capofila Cia Puglia insieme a diversi partner del territorio. Un progetto che è stato al centro del workshop nella sede APOL di Lecce e potrà essere un valido strumento anche per contrastare gli effetti della xylella.

Il progetto prevede la definizione di un database rappresentativo della produzione olivicola regionale che andrà ad identificare le caratteristiche tipiche dell’olio prodotto in una determinata zona geografica ed essere di supporto alle politiche commerciali per incrementare la competitività degli oli pugliesi. Questo utilizzando nuovi metodi di analisi, come la Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare e la Spettroscopia Near lnfraRed, che consentiranno di eseguire un’accurata caratterizzazione del prodotto, garantendone l’autenticità su scala molecolare.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

