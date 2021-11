TARANTO – Cerimonia in piazza per la Giornata dell’Unità Nazionale e le Forze Armate. Il 4 novembre si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.