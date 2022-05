Foggia (FG) – È stata intitolata all’imprenditore edile Giovanni Panunzio e a tutte le vittime innocenti delle mafie l’ex “Villa Lanza” requisita ad un capo clan della criminalità organizzata foggiana e poi trasformata, per il riuso sociale, in una comunità alloggio con servizi formativi per l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità.