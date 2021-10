LECCE- Appuntamento per giovedì 4 novembre 2021 alle 9 nella sala studio della Biblioteca interfacoltà dell’Università del Salento (via di Valesio, Lecce) per la cerimonia di svelamento del busto di Teodoro Pellegrino, cui la Biblioteca è intitolata dal 2001.

Teodoro Pellegrino (Brindisi 1908 – Lecce 1985) è stato direttore della Biblioteca provinciale dal 1935 al 1973 e, nel 1955, tra i fondatori della Libera Università di Lecce. Alla cerimonia prenderanno parte il Rettore Fabio Pollice e i familiari di Pellegrino, che hanno commissionato la realizzazione del busto al maestro Vito Russo.