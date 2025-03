Cerignola, weekend sul divano: Avellino e Monopoli osservati speciali

Weekend sul divano per il Cerignola, spettatore a distanza del posticipo di lunedì sera tra Avellino e Potenza con la speranza di non perdere la vetta. Osservato speciale anche il Monopoli, impegnato al “Veneziani” contro la Casertana, nonché prossimo avversario al rientro in campo e principale inseguitrice qualora il secondo posto dovesse diventare realtà. L’eventuale vittoria dei biancoverdi accorcerebbe il divario a cinque punti (il Gabbiano avrà comunque disputato una gara in più) prima dello scontro diretto del 30 marzo, determinante non solo per riprendere la volata promozione ma anche per blindare la piazza d’onore che, ad ogni modo, garantirebbe l’accesso diretto ai quarti di finale playoff, mai raggiunti prima dagli ofantini.

Una settimana per staccare fisicamente e soprattutto psicologicamente dopo il k.o. di Crotone, spina che andrà adesso riattaccata in vista di un weekend che potrebbe indirizzare il rush finale del campionato: poche ore dopo Cerignola-Monopoli andrà in scena un altro derby, quello del “Partenio” tra Avellino e Benevento, doppio incrocio tra le quattro protagoniste del Girone C 24/25, prima della volata a due dell’ultimo mese.

Mister Raffaele studia un centrocampo orfano non soltanto di Paolucci ma anche di Tascone, appiedato dal Giudice Sportivo a causa del doppio giallo dello “Scida”. Da valutare Martinelli, in Calabria fermato prima della partita da un affaticamento muscolare che comunque non dovrebbe impedire l’immediato ritorno del capitano nell’undici titolare. Si rivedrà Achik, in pieno Ramadan e dunque da gestire nei novanta minuti. Diversi diffidati dovranno tener d’occhio il cartellino, dallo stesso Martinelli a bomber Salvemini, giunto a 16 reti stagionali, ma anche altri titolari del calibro di Visentin, Coccia e Bianchini, quest’ultimo finora sostituto designato del lungodegente Paolucci, out almeno fino alla preparazione estiva.

