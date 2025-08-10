Cerignola, vittoria storica in Coppa Italia: Avellino battuto, al “Monterisi” atteso il Verona

Vittoria storica del Cerignola, la rete di Cuppone all’ora di gioco stende l’Avellino e regala agli ofantini il primo turno di Coppa Italia: 1-0 e vittoria meritata per la squadra di Vincenzo Maiuri, al suo esordio sulla panchina gialloblù.

Al “Monterisi”, lunedì 18 agosto, arriverà il Verona. Scorri per rivivere la diretta testuale del match valevole per il turno preliminare di Coppa Italia.

SECONDO TEMPO

96′ FISCHIO FINALE. Il Cerignola batte l’Avellino per 1-0 conquistando la qualificazione al primo turno di Coppa Italia, decisiva la rete di Cuppone all’ora di gioco. Sulla strada degli ofantini il Verona, appuntamento a lunedì 18 agosto.

94′ OCCASIONISSIMA AVELLINO: Bianchini perde un pallone sanguinoso, Crespi ha tutto lo spazio davanti a sé ma si fa rimontare da Martinelli, Greco fa sua la sfera.

90′ Cinque i minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

84′ Nell’Avellino in campo Besaggio per Cancellotti, fuori R. Russo per far spazio all’ex difensore del Bari Simic. Maiuri cambia L. Russo per Ingrosso, dentro anche Sainz-Maza per Cuppone.

79′ Ammonito il tecnico del Cerignola Maiuri per proteste.

78′ PALLA GOL PER L’AVELLINO: Kumi coglie di sorpresa la difesa del Cerignola ma colpisce male con Greco in uscita, irpini vicini al pareggio.

76′ Cartellino giallo per il centrocampista gialloblù Cretella. Cambio nell’Avellino: Panico al posto di un opaco Lescano.

75′ Doppia mossa per Maiuri: fuori D’Orazio e Coccia, in campo Spaltro e Ruggiero.

73′ OCCASIONE AVELLINO: Martinelli decisivo nel neutralizzare Crespi, giunto a pochi passi da Greco dopo un’incursione dalla destra.

69′ Primo cambio per il Cerignola: finisce la partita di Emmausso, al suo posto Faggioli. Emmausso ammonito dal direttore di gara per perdita di tempo.

67′ Doppio cambio per l’Avellino: fuori Palumbo e Milani, dentro Insigne e Todisco. Biancoverdi a trazione anteriore.

60′ GOL CERIGNOLA: Colpo di testa ravvicinato di Coccia, Iannarilli miracoloso prima della respinta vincente di Cuppone che vale l’1-0, prima rete ufficiale nella stagione 2025/2026 per gli ofantini.

48′ Il primo squillo della ripresa è del Cerignola, botta dalla distanza di Emmausso che non disturba Iannarilli.

46′ È ripresa Cerignola – Avellino, nessun cambio da parte di Maiuri e Biancolino.

PRIMO TEMPO

46′ Duplice fischio al “Monterisi”, ad un ottimo Cerignola è mancato soltanto il gol. 0-0 all’intervallo.

45′ Concesso un minuto di recupero.

42′ L’Avellino bussa dalle parti di Greco: dal vertice sinistro Russo tenta il piazzato, il portiere ofantino la fa sua. Successivamente ammonito Martinelli per proteste.

38′ ALTRA OCCASIONE PER IL CERIGNOLA: Bianchini carica il destro da fuori, Iannarilli si distende, Emmausso raccoglie la respimta e serve Cuppone che manca il controllo a due passi dalla porta difesa dall’estremo difensore biancoverde, ancora una volta decisivo.

35′ Ancora l’asse Russo – Cuppone: l’esterno crossa in area, torsione dell’attaccante che termina a lato.

30′ OCCASIONISSIMA CERIGNOLA: Contropiede 4 vs 2, Cuppone affonda perdendo il tempo giusto ma riuscendo comunque ad impegnare Iannarilli, decisivo in uscita e sulla respinta debole di Russo.

28′ Il Cerignola insiste: filtrante di Russo dalla destra per Cuppone che sbuca alle spalle di un difensore avversario e da posizione defilata impegna Iannarilli sul primo palo.

23′ Ligi sfonda il fronte sinistro, palla arretrata per Cuppone che trova il muro biancoverde, la sfera rimbalza su Cretella che calcia in porta, altra deviazione provvidenziale della difesa ospite. Nulla di fatto sul seguente calcio d’angolo.

22′ Cretella libera Emmausso che per vie centrali, dal limite dell’area, giunge alla conclusione colpendo male il pallone, palla larga.

21′ Punizione tagliente di Palumbo, D’Orazio devia in corner rischiando l’autogol.

20′ Problema fisico per Bianchini che resta a terra dopo un contrasto, gioco fermo. Il centrocampista argentino rientra regolarmente in campo.

14′ Altra transizione interessante del Cerignola, Coccia libera Cretella che cerca la porta invece di servire Emmausso, liberatosi in posizione regolare: palla alta sopra la traversa.

9′ Ripartenza velenosa del Cerignola, Sounas trattiene Cretella e incassa il primo cartellino giallo del match.

1′ È cominciata Cerignola – Avellino, primo pallone giocato dai padroni di casa.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; L. Russo (85′ Ingrosso), Coccia (75′ Ruggiero), Bianchini, Cretella, D’Orazio (75′ Spaltro); Cuppone (85′ Sainz-Maza), Emmausso (69′ Faggioli). A disp. Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Oscar Moreso, Cocorocchio, Parlato. All. Maiuri.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti (85′ Besaggio), Enrici, Manzi, Milani (67′ Todisco); Kumi, Palumbo (67′ Insigne), Sounas; R. Russo (85′ Simic); Lescano (76′ Panico), Crespi. A disp. Daffara, Gyabuaa, Armellino, Marchisano, Panico, Pane. All. Biancolino.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Marcatori: 60′ Cuppone (C).

Ammoniti: Sounas (A), Martinelli (C), Cretella (C), Maiuri (C).

Parte dal “Monterisi” di Cerignola la stagione 2025/2026 delle formazioni pugliesi e lucane, gli ofantini ospitano l’Avellino neopromosso in Serie B per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Appuntamento storico e ricco di fascino, l’Audace esordisce per la prima volta nella Coppa Italia dei “grandi”, è la sfida tra le due assolute protagoniste dello scorso Girone C di Serie C.

Nel Cerignola out Tascone e Paolucci, Avellino rimaneggiato: assenti Cagnano, Rigione, Palmiero, Tutino, Campanile, D’Andrea, Favilli, Patierno e De Cristofaro.

Presenti oltre 2500 spettatori, in caso di parità dopo i novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

