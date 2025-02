Cerignola, video shock: donna travolta da auto fuori controllo

Cerignola – Tragedia sfiorata in Via Ofanto, nei pressi di un tabacchino in zona Piano delle Fosse, dove una donna è stata travolta da un’autovettura giunta a tutta velocità e fuori controllo. Ancora da chiarire le esatte dinamiche che hanno portato all’incidente, sul quale stanno indagando gli agenti della Polizia Locale della cittadina ofantina. Per fortuna la donna non ha riportato ferite gravi, ritenute guaribili in 10 giorni. La comunità è sotto choc per la gravità di quanto accaduto, che impone serie riflessioni sul tema della sicurezza stradale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts