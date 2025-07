Cerignola, via al toto-allenatore: spuntano i primi candidati

In casa Cerignola è ufficialmente partito il post-Raffaele, soltanto ieri sera si è raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto del tecnico siciliano che a breve sarà ufficializzato dalla Salernitana.

Il direttore sportivo Elio Di Toro è dunque a lavoro per la nuova guida tecnica del suo Cerignola. Il casting-allenatori è cominciato, nelle ultime ore è circolato il nome di Valerio Bertotto, al momento soltanto una suggestione in quanto non si sarebbero registrati contatti diretti tra le parti. L’ex tecnico del Giugliano è un nome gradito alla società ofantina, ma non ci sarebbe ancora una vera e propria trattativa.

In lizza ci sarebbe anche Piero Braglia, profilo di esperienza, sulla panchina del Campobasso fino allo scorso gennaio, insieme a lui Emanuele Troise, meno esperto e reduce dalla doppia avventura nel Girone B tra Rimini ed Arezzo. Inoltre, risulterebbe un certo interesse anche per Antonio Buscè, allenatore del Rimini nell’ultima stagione alla sua prima apparizione come tecnico tra i professionisti, pur senza riconferma dopo il nono posto in regular season, la vittoria della Coppa Italia di Serie C ed il raggiungimento del primo turno nazionale dei playoff.

Potrebbero, però, non essere gli unici nomi sul taccuino di Elio Di Toro: le prossime saranno ore frenetiche, con la possibilità concreta che si aprano nuove piste. I gialloblù potrebbero accelerare già entro la seconda metà della settimana, con l’obiettivo di ripartire quanto prima, specialmente sul mercato in entrata, con la certezza di un nuovo allenatore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author