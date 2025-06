Cerignola, una stagione da incorniciare malgrado il finale

Ci sono i numeri affinché la stagione appena conclusa possa definirsi la migliore della storia del Cerignola. No, i gialloblù non hanno realizzato il sogno, non hanno vinto il campionato o i playoff, ma in riva all’Ofanto poter parlare di Serie B, in 113 anni, non era mai stato possibile.

Secondo posto nel Girone C di Serie C dopo una lotta, punto a punto, contro il ben più blasonato Avellino; semifinale playoff persa in maniera rocambolesca contro il Pescara, altra grande piazza del nostro calcio. Dati impressionanti per una realtà appena al terzo anno tra i professionisti, un capolavoro (può definirsi tale pur senza lieto fine) costruito da lontano grazie alla solidità della proprietà, alla lungimiranza del ds Elio Di Toro ed all’impronta del tecnico Giuseppe Raffaele.

Da un lato la soddisfazione, l’orgoglio di essersi seduti al tavolo delle grandi per una stagione intera, dall’altro l’amarezza per un sogno, quello della Serie B, svanito sul più bello: ofantini in vetta per sei turni, fino alla 34esima giornata, ed eliminati in semifinale playoff dal Pescara per quei venti minuti di follia, nel match d’andata, capaci di cancellare una prestazione maiuscola. Senza dimenticare i sei punti sottratti a causa dell’esclusione della Turris, determinanti per la flessione finale, oltre agli sfortunati infortuni al crociato di Cuppone a settembre, e Paolucci a febbraio, due elementi chiave venuti meno ad una rosa spremuta al massimo fino a fine stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author