CERIGNOLA – Nella serata di ieri è stato presentato il libro, ad opera del professor Franco Conte, intitolato “Giallazzurro è il color del mio cuor”. Si tratta di una vera e propria enciclopedia della storia del calcio cerignolano e non solo, non mancano infatti diversi aneddoti culturali. Presenti per l’occasione anche il presidente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco, e il sindaco della cittadina dauna Francesco Bonito.

Foto di Alfonso Divito.