CERIGNOLA – Quinto giorno di ritiro del Cerignola a Palena, in Abruzzo dove il tecnico sta lavorando un organico giovane e pieno di under, ma nelle ultime ore è arrivato un altro colpo di mercato. La società ha comunicato il tesseramento dell’attaccante 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗹𝗮, classe 2000, proveniente dal Monopoli. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di 𝗘𝗺𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗲 𝗟𝘂𝗰𝗰𝗵𝗲𝘀𝗲, esordisce nella stagione 2017/18 in C con la maglia del 𝗣𝗶𝘀𝗮. L’anno successivo è tra i protagonisti della vittoria del campionato di serie D del 𝗕𝗮𝗿𝗶. Con i galletti colleziona 25 presenze e 3 reti. Nella stagione 2019/20 passa al 𝗣𝗮𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼 dove vince il suo secondo campionato di serie D: 24 presenze e 3 reti. Sfortunata la stagione 20/21 dove, in prestito dal Palermo al 𝗥𝗲𝗻𝗮𝘁𝗲 (serie C), è vittima di un brutto infortunio. A seguire il grande ritorno, nell’ultima stagione, in cui ben figura a 𝗠𝗼𝗻𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶 (serie C) dove conquista il quinto posto valevole per i play-off: 40 presenze e 1 gol. Insomma il Cerignola sta cominciando a riempire anche la casella degli over, perche’ il ruolo di matricola del girone c sta proprio stretto al patron Nicola Grieco.