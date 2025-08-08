Cerignola, tutto fatto per Zak Ruggiero: si attende l’annuncio

Importante colpo del ds dell’Audace Cerignola Elio Di Toro: è fatta per Zak Ruggiero dal Trapani. Nella giornata di oggi – venerdì 8 agosto – sono previste le firme. Il centrocampista classe 2001 è già in città e per lui è prevista la formula del prestito con diritto.

Per Ruggiero si tratta di un ritorno: la maglia dell’Audace Cerignola l’ha già indossata nella stagione 2022/23 e nella prima parte di quella successiva. Ha collezionato più di 80 presenze e 4 reti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author