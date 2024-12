Cerignola, trovano assegni circolari da 100mila euro e li restituiscono

Trovano in strada due assegni circolari rilasciati da un istituto bancario, immediatamente esigibili dell’importo di 100mila euro, smarriti da qualcuno, e li consegnano ai carabinieri. E’ accaduto a Cerignola nel Foggiano. Protagonista della vicenda una coppia di coniugi che questa mattina, mentre percorreva una strada del centro cittadino, ha notato sull’asfalto i due assegni da 50mila euro l’uno. Dopo l’iniziale momento di smarrimento, la coppia si è recata presso la locale caserma dei carabinieri per denunciare il ritrovamento. I militari dell’arma hanno avviato controlli e attraverso il numero identificativo degli assegni risaliranno al titolare.

“Senza esitazione alcuna, abbiamo deciso di consegnare gli assegni, che erano subito esigibili, ai carabinieri. Queste azioni devono essere qualificate come gesti normali e non eccezionali. Le persone oneste e perbene devono farli” – hanno commentato i coniugi Nicola e Donata – In caso di restituzione di oggetti o denaro smarriti, il codice civile prevede lo stanziamento di un premio, da parte del proprietario, a chi li ha ritrovati e consegnati. “A noi non interessa alcuna ricompensa – dicono – L’importante è aver fatto il nostro dovere di cittadini”. (ANSA).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author