Cerignola, Tribuzzi e Rocca tra i nomi chiacchierati con l’Avellino

Avellino – Cerignola resta un asse caldo anche fuori dal campo. Il club neopromosso in Serie B ha necessità di sfoltire un organico fresco di salto di categoria, gli ofantini sono alla finestra per eventuali opportunità di mercato.

Nei colloqui tra i biancoverdi ed il direttore sportivo gialloblù Di Toro (fresco di rinnovo) sarebbero emersi il nome dell’esterno offensivo Alessio Tribuzzi, classe ’98 in uscita da Avellino, e Michele Rocca, centrocampista in scadenza tra un anno e fuori dai programmi del tecnico Raffaele Biancolino.

Due calciatori che interesserebbero al Cerignola, seppur non si sia andati oltre i semplici sondaggi. I pugliesi avranno bisogno, in primis, di chiarire il futuro di mister Giuseppe Raffaele – previsto un incontro nei prossimi giorni – e di diversi tasselli della rosa con contratti in scadenza nella prossima stagione.

Il nodo legato a Rocca sarebbe quello dell’ingaggio, al momento fuori portata per l’Audace, mentre Tribuzzi non sembrerebbe ancora convinto della destinazione ofantina. Al momento, dunque, poco più di un semplice pour-parler.

