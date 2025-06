Cerignola, tre club sondano Russo

Luca Russo è finito nel mirino di alcuni club di Serie C, anche se, non sono ancora giunte offerte ufficiali al Cerignola. Il calciatore piace a Catania, Ternana e Entella. Per ora si tratta solo di sondaggi fatti dai club con l’entourage di Russo. Come sempre il Cerignola ha una linea chiara: sarà presa in considerazione una eventuale partenza solo in caso di offerta davvero importante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author