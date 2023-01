CATANZARO – Il Catanzaro infligge al Cerignola una batosta, in un freddo e piovoso “Ceravolo” finisce 4-0 per la capolista, gli ofantini incassano il passivo al momento più pesante della stagione. In cronaca. La supremazia territoriale del Catanzaro non crea troppi pericoli al Cerignola, fino al 25’ quando i giallorossi passano in vantaggio grazie ad un pasticcio della difesa pugliese: Iemmello entra in area e conclude trovando la respinta di Saracco, Coccia rilancia corto, addosso a Langella che favorisce il colpo di testa di Biasci. Risultato sbloccato al “Ceravolo”. Il Cerignola prova a reagire ma un altro episodio condanna gli uomini di Pazienza: al 40’ Scognamillo viene atterrato da Blondett al limite dell’area, Vandeputte è uno specialista e piazza la sfera sotto il sette, complice anche una deviazione. Il Catanzaro prova a chiudere la pratica, al 44’ ancora Vandeputte converge dalla sinistra, la sua conclusione trova i guantoni di Saracco. La ripresa. Partenza sprint del Catanzaro. Uno-due micidiale di Iemmello. Al 50’ l’attaccante è protagonista di un’azione ubriacante, il suo tocco sotto non lascia scampo agli ofantini. 56’, Vandeputte dalla sinistra trova Iemmello, che approfitta dell’indecisione difensiva avversaria e realizza il quarto gol. Il poker delle aquile chiude definitivamente il match. I padroni di casa si avvicinano anche alla manita, come al 78’ quando il solito Vandeputte crossa a cercare Cianci che trova i guanti di Saracco. La squadra di Vivarini batte l’Audace ed allunga ulteriormente sul Crotone, il pesante ko non cancella quanto di buono fatto finora dagli uomini di Pazienza.

Foto US Catanzaro.

