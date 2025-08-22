Cerignola, “Trattiamo con la mafia”: FdI chiede dimissioni del consigliere Romano

Dopo le dichiarazioni pubbliche in merito a una possibile “trattativa con la delinquenza organizzata”
Il Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia – Foggia, insieme al coordinamento cittadino di Cerignola, ha chiesto le dimissioni immediate di Michele Romano, consigliere comunale di Cerignola, dopo le sue dichiarazioni pubbliche in merito a una possibile “trattativa con la delinquenza organizzata”.
“Un’affermazione del genere, pronunciata da chi ricopre un ruolo istituzionale, non solo è inaccettabile ma mina gravemente la credibilità delle istituzioni locali e la fiducia dei cittadini nella politica sana”, si legge nella nota.
Fratelli d’Italia ribadisce che lo Stato “non tratta né mai potrà trattare con chi calpesta la legge e insidia la libertà della comunità”, giudicando le parole del consigliere incompatibili con la funzione di rappresentanza.
“Ogni minuto in più di permanenza nel suo ruolo rappresenta un’offesa al sacrificio di chi ha dato la vita per difendere la legalità e un insulto a quanti quotidianamente combattono la criminalità”, prosegue la nota.
Il documento è stato firmato da Arturo Pagano, responsabile del Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza di FdI Foggia, e da Franco Reddavide, coordinatore cittadino di FdI Cerignola, che hanno invitato Romano Michele a un passo indietro “inevitabile e doveroso”.
potrebbe interessarti anche
Mamma e figlia morte a Melfi, sindaco di Ascoli Satriano proclama lutto cittadino
Regionali, niente “patto del resort” a destra
Foggia, uomo armato di spranga si aggira per il centro e viene aggredito
Minacce social al sindaco di Monte Sant’Angelo: “Non arretriamo”
Regionali, Decaro rompe il silenzio: ‘Pronto a candidarmi ma voglio piena libertà’
“Basta tragedie sulla SP 115”: l’appello del sindaco di Troia