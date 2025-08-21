21 Agosto 2025

Cerignola, trattativa in dirittura d’arrivo per Vitale

Christian Cesario 21 Agosto 2025
L’Audace Cerignola è ad un passo da Gaetano Vitale. Il centrocampista della Cavese, attenzionato dal club pugliese, avrebbe trovato un accordo nelle ultime ore col club ofantino guidato da Vincenzo Maiuri. Sarebbero state soddisfatte, dunque, anche le richieste del club metelliano, che nei giorni scorsi aveva dichiarato come incedibile il giocatore.

