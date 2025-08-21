Cerignola, trattativa in dirittura d’arrivo per Vitale

L’Audace Cerignola è ad un passo da Gaetano Vitale. Il centrocampista della Cavese, attenzionato dal club pugliese, avrebbe trovato un accordo nelle ultime ore col club ofantino guidato da Vincenzo Maiuri. Sarebbero state soddisfatte, dunque, anche le richieste del club metelliano, che nei giorni scorsi aveva dichiarato come incedibile il giocatore.

