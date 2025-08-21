Cerignola, trattativa in dirittura d’arrivo per Vitale

L’Audace Cerignola è ad un passo da Gaetano Vitale. Il centrocampista della Cavese, attenzionato dal club pugliese, avrebbe trovato un accordo nelle ultime ore col club ofantino guidato da Vincenzo Maiuri. Sarebbero state soddisfatte, dunque, anche le richieste del club metelliano, che nei giorni scorsi aveva dichiarato come incedibile il giocatore.
potrebbe interessarti anche
Barletta, dopo il triangolare testa al Ferrandina
Speciale Calciomercato – Puntata di mercoledì 20 agosto
Ufficiale, Foggia: tesserato Buttaro in difesa
Lecce, individuato il nuovo difensore: in arrivo Jamil Siebert dalla Serie B tedesca
Serie B: Venezia-Bari, trasferta vietata ai residenti a Bari e provincia
Basket A2/M, Valtur Brindisi: stop di sette giorni per Ethan Esposito