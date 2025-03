Cerignola-Trapani, Cuppone torna tra i convocati dopo quasi sei mesi

Ci sarà anche Luigi Cuppone a disposizione dell’allenatore del Cerignola Giuseppe Raffaele per la gara che domani alle 15 vedrà gli ofantini contrapposti al Trapani. L’attaccante è stato convocato e figurerà regolarmente in distinta contro i siciliani: era il 15 settembre quando Cuppone subiva un grave infortunio al legamento crociato in occasione di Cerignola-Giugliano, dopo quasi sei mesi eccolo nuovamente a disposizione.

Per il suo impiego occorrerà prudenza, visto il delicato (e velocizzato) percorso di recupero, ma l’Audace punta quanto prima a ritrovare il suo giocatore probabilmente più rappresentativo ai nastri di partenza della stagione, un’importantissima freccia in più per il rush finale decisivo per la promozione in Serie B.

