Cerignola, Tisci: “Nulla è scontato in questo campionato”

CERIGNOLA – Ivan Tisci ha presentato la gara di domani sera contro il Brindisi, che Antenna Sud trasmetterà in diretta in chiaro ed in esclusiva sul digitale terrestre. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare i biancazzurri nonostante gli ultimi risultati e la posizione di classifica. L’Audace ha la ghiotta chance di ripartire dopo l’ultimo k.o. interno, l’infermeria comincia a sorridere ma serve fare meglio rispetto al match contro il Sorrento.

Le parole di Ivan Tisci nel servizio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author