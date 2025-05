Cerignola, termina la miglior stagione di sempre: la gratitudine dei tifosi

La Cerignola calcistica si è risvegliata da un sogno durato una stagione intera: l’eliminazione in semifinale playoff a Pescara ha sancito la fine del meraviglioso viaggio dell’Audace Cerignola, reduce da uno storico secondo posto nel Girone C di Serie C e capace di sognare, fino all’ultimo, una clamorosa promozione in Serie B.

Si tratta del punto più alto di sempre per il calcio gialloblù, motivo per cui abbiamo chiesto ai tifosi un bilancio stagionale: qualche rimpianto ma soprattutto tanta gratitudine e soddisfazione per un’annata memorabile.

