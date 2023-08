Cerignola, tanti cercano casa. In pochi fanno le valigie

CERIGNOLA – A Cerignola c’è chi cerca casa, e chi invece è pronto a far le valigie, calciomercato permettendo. Ormai è chiaro, le ultime settimane di mercato gialloblù dipendono dalle uscite. I calciatori in rosa cominciano ad essere tanti, a detta del presidente Nicola Grieco un po’ troppi.

Effettivamente, trenta calciatori in rosa sarebbero troppi per una squadra di Serie C. La dirigenza cerignolana lo sa bene ma piazzare gli esuberi, si sa, è forse l’operazione più complicata di ogni sessione di calciomercato.

Mentre Christian Langella e Filippo D’Andrea cercano casa nella cittadina ofantina, nonostante sull’attaccante ci sia il forte interesse del Sorrento, gente come Saracco, Bianco, Gonnelli e Neglia dovrà prepararsi a far le valigie per dar spazio a quegli ultimi ritocchi che il direttore sportivo Elio Di Toro avrebbe in mente. Saracco è stato il portiere titolare indiscusso del Cerignola nella passata stagione, la scelta di puntare su un under tra i pali però ostacola il suo futuro in gialloblù. Neglia e Gonnelli erano finiti fuori già dai piani di Michele Pazienza, andando a giocare in prestito da gennaio, i due restano giocatori validissimi per la categoria ma con un ingaggio forse troppo pesante per il club che nei reparti in questione, attacco e difesa, avrebbe fatto altre scelte. L’addio di Bianco, invece, potrebbe aprire all’arrivo di un nuovo centrocampista, il Cerignola starebbe cercando un profilo over proprio in mezzo al campo ma ogni entrata è dettata dalle uscite. Sarebbe probabilmente la ciliegina sulla torta, in attesa di capire il futuro di Ismail Achik, cercato da tante società che però non hanno finora accontentato le onerose richieste dell’Audace.

L’allenamento congiunto di domani pomeriggio in casa del Termoli potrebbe dare ulteriori indicazioni: sfoltire per poi definire una rosa già di alto livello.

