Cerignola, sul ds Di Toro le attenzioni del Benevento

Elio Di Toro potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del Benevento. L’esperto ds, protagonista della straordinaria scalata del Cerignola, era finito da tempo nel mirino dei campani. Ora, però l’accordo sembra più vicino. Che la sua permanenza a Cerignola fosse in dubbio era nell’aria. In ogni caso non sono esclusi nuovi incontri tra il dirigenza e il Presidente Nicola Grieco per capire se ci sia ancora la possibilità di proseguire insieme. Di Toro alcuni mesi addietro era finito anche nelle attenzioni dell’Avellino.

