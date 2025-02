Cerignola, Sorrento sfida cruciale prima del tour de force

Era appena finita Cerignola-Turris che mister Raffaele metteva già in guardia i suoi in vista della trasferta di Potenza sul campo del Sorrento, gara che Antenna Sud trasmetterà in diretta in chiaro domenica alle 17:30. Certo, l’Audace ha dimostrato di non fare distinzioni tra casa e trasferta, ma sfide come queste, quando i punti cominciano a pesare, possono facilmente nascondere delle trappole. La buona notizia, per il tecnico ofantino, è il rientro di Galo Capomaggio, abile a smaltire strategicamente la squalifica per somma di ammonizioni nella gara cuscinetto contro la Turris. Il centrocampista argentino diventa imprescindibile in questo tipo di partite in cui l’agonismo fa da padrone, a lui le chiavi di un centrocampo che salvo sorprese sarà composto anche da Tascone e Paolucci. Un turno di riposo per Coccia domenica scorsa, l’esterno potrebbe tornare in fascia destra, aprendo i ballottaggi con Achik, Volpe e Russo, seguendo la logica delle recenti scelte del tecnico, senza toccare il tandem offensivo D’Andrea-Salvemini che, intanto, ha potuto ulteriormente affilare l’intesa contro la Turris: una rete per il primo, doppietta per il secondo ed assist reciproci a conferma di un feeling crescente di gara in gara. Far bottino pieno contro il Sorrento consentirebbe alla capolista di allungare la propria brillante striscia di cinque vittorie consecutive, altrettante in trasferta, numeri inglobati nei tredici risultati utili di fila. In vista un autentico tour de force: Trapani in casa, Picerno fuori e derby interno infrasettimanale col Foggia, tutto in dieci giorni prima della delicata trasferta di Crotone, ultimo big match esterno prima degli scontri diretti che contraddistingueranno il rush finale.

