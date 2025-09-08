Cerignola-Siracusa 3-1, le pagelle: Cuppone semplicemente devastante

La prima vittoria in campionato del Cerignola arriva in rimonta, al “Monterisi”, contro il Siracusa: il 3-1 finale matura tutto nella ripresa, gli ofantini reagiscono all’iniziale vantaggio siciliano ribaltando la sfida in poco più di venti minuti, sfruttata a pieno la linea difensiva alta dei siciliani, più volte perforata dai lanci lunghi a servire la corsa di Cuppone ed Emmausso, decisivi per il primo sorriso in campionato di Vincenzo Maiuri.

TOP E FLOP



TOP – Cuppone 8: Devastante, non c’è altro aggettivo. Sfrutta a pieno un atteggiamento difensivo troppo spregiudicato della difesa siciliana, spreca qualcosa nel primo tempo ma si fa ampiamente perdonare. Corre per tre e trascina l’Audace ad una vittoria pesante, è il bomber di cui Vincenzo Maiuri ha bisogno. Giuseppe Raffaele, ospite speciale in tribuna, prende nota…

FLOP – D’Orazio 4.5: Incide poco, fatica a coprire tutta la fascia e viene sostituito all’intervallo (da capire se per questioni prettamente tecniche o anche fisiche).

LE PAGELLE

Greco 5.5: Dopo soli cinque minuti rischia di inciampare nello stesso errore in costruzione che gli costò caro contro il Picerno, neutralizza un calcio di punizione insidioso di Valente.

Visentin 6: Solita prestazione di sostanza contro un avversario, però, non irresistibile. Resta un perno di questo Cerignola.

Martinelli 6.5: Il suo lancio in profondità consente a Cuppone di fuggire via verso il gol dell’1-1. Dà l’impressione di giocare da regista arretrato, dando sostanza ad un centrocampo nuovo ed alla ricerca della giusta amalgama.

Cocorocchio 6: Continua a prendere confidenza con la categoria, aiutato anche dal supporto di due colleghi di reparto niente male.

Russo 6: Corre da una parte all’altra del campo, da affinare soltanto la precisione sottoporta.

Cretella 5.5: Le aspettative su di lui sono alte, paga l’esser parte di un centrocampo ancora in pieno rodaggio.

Bianchini 6: In fase di impostazione il suo compito è limitato dai continui lanci dalle retrovie intenti a scavalcare l’altissima difesa del Siracusa. Senza palla è ovunque.

Vitale 6.5: “Tuttofare”. Il piede è delicato, lo dimostra il cioccolatino depositato in rete da Emmausso. Buona fase di interdizione, dovrà ulteriormente entrare nei meccanismi di questo nuovo Cerignola.

Emmausso 6: Il suo primo centro in gialloblù gli consente di raggiungere la sufficienza. Incornata decisiva ai fini del risultato, nonostante una prestazione nel complesso non trascendentale. Il ruolo di trequartista nel 4-3-1-2 lo valorizza.

SUBENTRATI

Todisco 6.5: Prima da quinto, poi da terzino nella difesa a quattro: esordio di sostanza per uno dei pupilli di mister Maiuri.

Gambale 5.5: Tanto lavoro sporco, pochi palloni realmente giocabili: parliamo della nuova punta di riferimento gialloblù ma, in questo caso, i lanci lunghi premiano la corsa di Cuppone.

Sainz-Maza 5.5: Poco più di venti minuti per far rifiatare Cretella.

Spaltro S.V.

Parlato S.V.

Allenatore: Vincenzo Maiuri 6.5: Capisce che il Siracusa è fin troppo spregiudicato e che i lanci in profondità potrebbero essere la giusta chiave. Nella ripresa passa al 4-3-1-2 inserendo Gambale, i fatti gli danno ragione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author