Cerignola, si lavora al ritorno di Giovanni Volpe

Possibile colpo di scena in casa Cerignola. Il direttore sportivo Elio Di Toro starebbe lavorando, infatti, al ritorno di Giovanni Volpe, attualmente al Catanzaro. L’esperto dirigente, infatti, vorrebbe puntare su un altro calciatore che già conosca piazza e ambiente, oltre a rappresentare un lusso per la categoria. Nelle prossime ore potrebbe esserci l’affondo decisivo.
