7 Agosto 2025

Zak Ruggiero (foto Massimo Todaro/AntennaSud)

Cerignola, si avvicina il ritorno di Zak Ruggiero

Fabrizio Caianiello 7 Agosto 2025
Accordo sempre più vicino tra il Cerignola e Zak Ruggiero. Secondo quanto raccolto da Antenna Sud, il centrocampista classe 2001 ex Crotone, Pro Vercelli e Lucchese è in procinto di tornare nel ‘Monterisi’ dopo il trasferimento dello scorso anno al Trapani. Zak Ruggiero era stato attenzionato da diversi club di Serie C ma il suo desiderio di tornare a Cerignola ha prevalso su tutto. Il calciatore dovrebbe arrivare con la formula del prestito.

Fabrizio Caianiello

