Cerignola, sequestrati 518.149 litri acqua non denaturata in azienda vinicola

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestale di Cerignola e l’ICQRF Puglia e Basilicata, ha effettuato un’accurata ispezione presso un’azienda vitivinicola di Cerignola, scoprendo la presenza di acqua non denaturata in silos vinicoli.

Durante l’ispezione sono stati rinvenuti 518.149 litri di acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione di mosti muti, non denaturati come richiesto dalla legge, all’interno di quattro silos. I militari e gli ispettori dell’ICQRF, dopo aver condotto verifiche e prelievi di campioni, hanno proceduto al sequestro amministrativo dei silos contenenti le acque non denaturate, imponendo una sanzione amministrativa che varia dai 6.000 ai 20.000 euro.

Sono state inoltre impartite specifiche prescrizioni per garantire la corretta gestione delle acque non denaturate nei silos vinicoli. La legge 238/2016 regola infatti la gestione delle sostanze in cantina per prevenire comportamenti illeciti legati alle adulterazioni e sofisticazioni del vino.

Questa operazione rientra nell’ambito della campagna di controlli “Piani di azione”, volta alla prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare e alla tutela della qualità delle produzioni, per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts